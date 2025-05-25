FT: моральный дух ВСУ ослабевает

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Моральный дух украинской армии ослабевает, сообщает газета Financial Times со ссылкой военных ВСУ.

"Чувство усталости и разочарования распространяется в рядах (ВСУ. – Прим. ред.) как среди опытных офицеров, так и среди недавно мобилизованных военнослужащих, <...> растет ощущение, что нет четкого плана по окончанию войны, а жизни жертвуются впустую", – говорится в публикации.

По информации газеты, заместитель командира штурмовой бригады ВСУ, расположенной под Красноармейском в ДНР, также заявил, что войска измотаны.

Ранее СМИ сообщали, что российская армия начала активно использовать в зоне спецоперации тактику "тройного удушающего захвата", с помощью которой Вооруженные силы РФ эффективно подавляют оборону ВСУ. Как отмечают журналисты, тактика "тройного удушающего захвата" состоит из трех этапов. Сначала наземные атаки заставляют ВСУ закрепиться на позициях, из-за чего ограничивается их мобильность.

Далее дроны-разведчики закрепляют расположение сил украинской армии в реальном времени, минимизируя таким образом их возможности для маневра. Последний же этап предполагает нанесение ударов авиабомб с большого расстояния.