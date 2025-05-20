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20 мая, 17:41

Политика

Глава МО РФ Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Глава Минобороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр", заслушал доклады офицеров и командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Валерия Солодчука по текущей ситуации, а также поставил ряд задач. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, министру доложили об особенностях применения современных беспилотников, разработанных с учетом опыта спецоперации и предложений военнослужащих группировки. БПЛА результативно используются в ходе решения боевых задач на линии боевого соприкосновения, указало ведомство.

Белоусов также посетил пункты управления соединений группировки "Центр" и выслушал доклады командиров бригад по характеру действий ВСУ.

В завершение глава МО РФ поблагодарил командный состав за высокие результаты работы и вручил госнаграды военным, которые проявили на поле боя отвагу, мужество и героизм.

Ранее Белоусов внес изменения в порядок выплаты военным компенсации вместо дополнительного отдыха, предусмотренного за выполнение задач без ограничений служебного времени.

До этого военнослужащий мог рассчитывать на получение денег только по завершении задач и возвращении из командировки. Согласно новому приказу, граждане смогут получать средства ежемесячно одновременно с денежным довольствием без ожидания окончания командировки.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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