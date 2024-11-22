Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Лучшие части украинской армии были перемолоты Вооруженными силами России, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в видео, опубликованном пресс-службой ведомства.

Также министр обороны обратил внимание на ускорение продвижения ВС РФ в зоне спецоперации. По словам Белоусова, российским военнослужащим удалось сорвать "фактически всю кампанию 2025 года" ВСУ.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на экспертов сообщило, что Россия за прошедший октябрь добилась самых крупных успехов на фронте с лета 2022 года, так как линии обороны ВСУ прогнулись под постоянным давлением. Успехи ВС РФ стали одними из самых быстрых за весь период спецоперации.

Похожим мнением поделилось издание The Washington Post. По данным газеты, российские Вооруженные силы продвигаются в зоне СВО невиданными за последние два года темпами. Отмечается, что российские войска применяют эффективную тактику штурмов малыми группами, которые сложнее обнаружить.