WP: ВС России продвигаются в зоне СВО самыми быстрыми темпами с 2022 года

Фото: Министерство обороны РФ

Российские Вооруженные силы продвигаются в зоне СВО невиданными за последние два года темпами, передает The Washington Post.

"Российские войска в августе и сентябре занимали территорию темпами, невиданными с 2022 года", – указано в сообщении.

Издание ссылается на финского аналитика Паси Паройнена, который отмечает, что за последние два месяца ВС России освободили 823 квадратных километра, из которых 694 находятся на территории между Артемовском и Угледаром. По его словам, российские войска применяют эффективную тактику штурмов малыми группами, которые сложнее обнаружить.

Паройнен также обращает внимание на то, что российские войска повысили уровень коммуникации на поле боя и лучше координируют атаки.

В статье приводится мнение украинских солдат, которые заявили газете, что у России достаточно ресурсов, чтобы продолжать оказывать давление, а западная помощь не компенсирует дефицит оружия у ВСУ.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что военнослужащие России ежедневно улучшают позиции в Угледаре. По его словам, сложность освобождения города связана с его расположением на возвышенности и большим количеством многоэтажных домов. ВСУ выстраивали там укрепрайоны еще с 2014 года.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя успехи российских военных в районе Угледара, призвал не забегать вперед и подождать официальной информации от Минобороны.