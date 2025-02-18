Белоусов изменил порядок выплат контрактникам компенсации вместо дополнительного отдыха

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Глава Минобороны России Андрей Белоусов подписал приказ, которым внес изменения в порядок выплаты военным компенсации вместо дополнительного отдыха, предусмотренного за выполнение задач без ограничений служебного времени. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Раньше привлечение к исполнению обязанностей без ограничения служебного времени компенсировалось дополнительным отдыхом или компенсацией по желанию. Военный мог рассчитывать на получение денег только по завершении задач и возвращении из командировки.

Согласно новому приказу, изменения помогут получать материальную компенсацию ежемесячно одновременно с денежным довольствием без ожидания окончания командировки.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому правительство России определит размер выплат военным и другим участникам СВО, получившим ранение. Единовременная выплата должна быть не более трех миллионов рублей. Точная сумма будет зависеть от степени увечья, ранения, травмы или контузии.

Между тем глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, предлагающий повысить ветеранам боевых действий выплаты к страховым пенсиям. Сумма повышения составляет 2 969,23 рубля. Речь идет о повышении фиксированной выплаты к страховой пенсии, которую ветераны получают по старости и инвалидности.

