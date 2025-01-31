31 января, 16:29Политика
Медведев заявил, что планы по набору контрактников в январе исполнены
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
В России исполнены планы по набору контрактников на военную службу в январе, заявил зампред Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.
"Январь заканчивается. В целом те планы, которые у нас были, они не только сверстаны, но и исполнены", – уточнил политик.
Зампред Совбеза совершил рабочую поездку в Северо-Западный федеральный округ. Медведев лично посетил пункт отбора на военную службу в Санкт-Петербурге. Он отметил, что пункт оснащен необходимой техникой и в нем все делается по заведенному регламенту.
Медведев также подчеркнул, что забота о защитниках России является приоритетом для властей. По его словам, эта работа будет осуществляться на долгосрочной основе.
Между тем власти РФ поддержали законопроект, согласно которому решение о призыве на срочную военную службу, не исполненное в период призыва, должно быть реализовано в следующие периоды проведения призыва в течение одного года. Законопроект был разработан главой комитета ГД по обороне Андреем Картаполовым. Изменения предложено внести в закон "О воинской обязанности и военной службе".
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