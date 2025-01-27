Кабмин РФ одобрил проект об исполнении в течение года решения о призыве на срочную службу

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Российское правительство поддержало с учетом замечаний проект закона, согласно которому решение о призыве на срочную военную службу, не исполненное в период призыва, должно быть реализовано в следующие периоды проведения призыва в течение одного года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект отзыва, одобренного правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Законопроект разработал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Изменения предлагается внести в закон "О воинской обязанности и военной службе".

Проект вводит возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения, а также в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах.

В кабмине пояснили, что реализация положений законопроекта позволить снизить число людей, задействованных для проведения призыва граждан, в том числе врачей, которых привлекают для медосвидетельствования призывников, уменьшить потребность в обеспечении медиков медоборудованием и качественно повысить уровень организации призыва.

При этом, как указывается в проекте отзыва, название законопроекта "не соответствует его содержанию в части регулирования вопросов организации призыва граждан на военную службу".

Между тем в Москве юноши в год достижения 17 лет получат автоматическую рассылку с уведомлениями о первоначальной постановке на воинский учет. Такие же сообщения поступят их родителям. В случае получения рассылки посещать пункт призыва не нужно, рассказал военный комиссар столицы Максим Локтев.

