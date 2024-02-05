Собянин и Шойгу встретились с контрактниками в пункте отбора на военную службу

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетили единый пункт отбора на военную службу по контракту. Там они поговорили с военными, которые приняли решение подписать контракт с ВС России.

Вместе с тем столичный мэр и министр осмотрели новое здание военного комиссариата Москвы, которое предназначено для размещения единого призывного пункта на военную службу.

Пункт расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Он начал свою работу еще в апреле 2023 года. По будням прием граждан осуществляется с 09:00 до 20:00, в субботу – с 09:00 до 18:00, а в воскресенье – с 09:00 до 16:00.

Ранее глава кабмина РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает прохождение медкомиссии для граждан, добровольно поступающих на военную службу по контракту. Теперь медкомиссия будет проходить в один этап. До этого обследование состояло из двух этапов – предварительного освидетельствования в муниципальном военкомате и окончательного в региональном.

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