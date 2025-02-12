12 февраля, 10:58Политика
СФ одобрил закон о допиндексации военных пенсий в 2025 году
Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Совфед одобрил в рамках пленарного заседания законопроект о дополнительной индексации военных пенсий с 1 января текущего года. Инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы кабмином.
Новые нормы направлены на дополнительную индексацию с учетом фактического уровня инфляции. Кроме того, закон устанавливает денежное довольствие, учитываемое при исчислении пенсии, в размере 93,59%, а не 89,83%, как было раньше.
Проиндексировать военные пенсии поручил Владимир Путин. Изменения предполагают, что они дополнительно увеличатся на 4,4%, а в целом – на 9,5%.
Выплату пенсионеры смогут получить уже 1 марта. Инициатива рассматривалась в приоритетном порядке, заявлял председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Это было сделано для того, чтобы депутаты смогли обеспечить получение выплат военными пенсионерами в кратчайшие сроки.
Между тем депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, предусматривающий перерасчет страховой пенсии для работающих пенсионеров с 1 августа 2025 года на основе максимального индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Принятие предложенных изменений позволит восстановить социальную справедливость.
Путин заявил, что социальные выплаты и пособия в России проиндексируют на 9,5%