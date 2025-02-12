СФ одобрил закон о допиндексации военных пенсий в 2025 году

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Совфед одобрил в рамках пленарного заседания законопроект о дополнительной индексации военных пенсий с 1 января текущего года. Инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы кабмином.

Новые нормы направлены на дополнительную индексацию с учетом фактического уровня инфляции. Кроме того, закон устанавливает денежное довольствие, учитываемое при исчислении пенсии, в размере 93,59%, а не 89,83%, как было раньше.

Проиндексировать военные пенсии поручил Владимир Путин. Изменения предполагают, что они дополнительно увеличатся на 4,4%, а в целом – на 9,5%.

Выплату пенсионеры смогут получить уже 1 марта. Инициатива рассматривалась в приоритетном порядке, заявлял председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Это было сделано для того, чтобы депутаты смогли обеспечить получение выплат военными пенсионерами в кратчайшие сроки.

Между тем депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, предусматривающий перерасчет страховой пенсии для работающих пенсионеров с 1 августа 2025 года на основе максимального индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Принятие предложенных изменений позволит восстановить социальную справедливость.

