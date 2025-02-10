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10 февраля, 17:16

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Депутат Картаполов: военные пенсионеры могут получить проиндексированную пенсию с 1 марта

В РФ военные пенсионеры смогут с 1 марта получить проиндексированную пенсию

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

В России военные пенсионеры смогут получить дополнительно проиндексированную пенсию уже 1 марта. Об этом заявил РИА Новости глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, думский комитет рекомендовал принять соответствующий законопроект об индексации военной пенсии на 9,5%. Размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии военнослужащим, вырастет до 93,59%.

"Он у нас полностью готов, и мы завтра (11 февраля. – Прим. ред.) предлагаем его сразу принять в первом и в окончательном чтении", – сказал Картаполов.

Ранее член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказалась за увеличение выплат работающим пенсионерам. Она подчеркнула, что это сложный процесс, но такие инициативы крайне необходимы. Депутаты уже внесли в ГД законопроект о перерасчете страховой пенсии на основе индивидуального пенсионного коэффициента.

В России проиндексировали страховые пенсии на 9,5% с 1 февраля

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