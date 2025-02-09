Володин: ГД обсудит допиндексацию пенсий военным в приоритетном порядке

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Его слова передает пресс-служба ГД.

По словам парламентария, таким образом депутаты смогут обеспечить получение выплат военными пенсионерами и приравненными к ним пенсионерами в кратчайшие сроки.

"Наша задача – поддержать тех, кто многие годы своей жизни защищал страну и граждан, обеспечивал безопасность и правопорядок", – подчеркнул Володин.

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму накануне. В частности, документ предполагает, что выплаты военным увеличатся до 93,59%, то есть на уровень инфляции за 2024 год, который зафиксировался на отметке 9,5%.