В ГД внесен проект об увеличении военных пенсий на уровень фактической инфляции

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Проект об увеличении военных пенсий с 1 января 2025 года на уровень фактической инфляции был внесен в Госдуму. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В частности, проект предполагает, что выплаты военным увеличатся до 93,59%, то есть на уровень инфляции за 2024 год, который зафиксировался на отметке 9,5%.

"С учетом этого необходимый уровень повышения пенсий лицам, проходившим военную службу, и членам их семей с 1 января 2025 года по отношению к 1 января 2024 года составляет 9,5 %", – сказано в пояснительной записке к документу.

Ранее правительство России подготовило правовую базу для дополнительной индексации военных пенсий еще на 4,4% с 1 января и доплат к уже направленным за первые два месяца средствам.

Вместе с тем были разработаны поправки в законодательство для поддержки ополченцев ДНР и ЛНР. Кроме того, будет усовершенствована процедура выплаты пенсионных накоплений погибших участников СВО. Финансирование, необходимое для выполнения этих обязательств, предусмотрено, указали в кабмине.