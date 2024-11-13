Кабмин определит размер выплат военным и другим участникам СВО

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Правительство России определит размер выплат военным и другим участникам СВО, получившим ранение, говорится в указе Владимира Путина, размещенном на портале опубликования правовых актов.

Так, единовременная выплата должна быть не более 3 миллионов рублей. Точная сумма будет зависеть от степени увечья, ранения, травмы или контузии, указывается в документе.

Ранее кабмин анонсировал господдержку в отношении молодых семей участников СВО – они смогут получать выплаты на покупку или строительство жилья. Поддержку могут получить те пары, в которых каждому из супругов еще нет 35 лет, а наличие детей не является обязательным условием.

Аналогичную выплату, которая составит от 30 до 35% от стоимости жилья, могут получить одинокие родители до 35 лет, воспитывающие одного или нескольких детей. Главным критерием является то, что семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий.

