Telegraph: ВС РФ применяют тактику "тройного удушающего захвата" в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия начала активно использовать в зоне спецоперации тактику "тройного удушающего захвата", с помощью которой Вооруженные силы РФ эффективно подавляют оборону ВСУ. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

Как отмечают журналисты, тактика "тройного удушающего захвата" состоит из трех этапов. Сначала наземные атаки заставляют ВСУ закрепиться на позициях, из-за чего ограничивается их мобильность.

Далее дроны-разведчики закрепляют расположение сил украинской армии в реальном времени, минимизируя таким образом их возможности для маневра. Последний же этап предполагает нанесение ударов авиабомб с большого расстояния.

Авторы материала отмечают, что подобная тактика ставит ВСУ перед выбором: удерживать позиции с большими потерями или отступать, но становиться при этом более уязвимыми для атак.

Ранее СМИ сообщали, что ВС России заставляют ВСУ отступать с помощью тактики Красной армии и современных технологий. Отмечалось, что военнослужащие России активно используют дроны для наблюдения за линией фронта. Полученная информация дает возможность российской артиллерии и авиации наносить точные удары по позициям ВСУ, после чего в бой идет пехота.

Также в материале подчеркивалось, что наступления армии РФ происходят одновременно или волнами, что позволяет создать эффект снежного кома и заставить противника отступать.

