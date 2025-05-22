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22 мая, 04:58

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Алаудинов: ВС РФ полностью контролируют Белгородскую и Курскую области

Алаудинов заявил, что Белгородская и Курская области полностью под контролем РФ

Фото: 123RF/bumbledee

Российские военнослужащие полностью контролируют территории Белгородской и Курской областей. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления МО РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, украинские войска длительное время пытались занять для себя хотя бы какой-то плацдарм в этих регионах, отправляя туда достаточное количество техники и живой силы.

"Из всех этих так называемых контрнаступов ни один, ни второй не удался, завершился для ВСУ огромными потерями", – отметил Алаудинов, которого цитирует ТАСС.

Военнослужащий добавил, что вся техника противника была уничтожена.

20 мая Владимир Путин посетил Курскую область впервые с момента полного освобождения региона от Вооруженных сил Украины. Президент в ходе рабочей поездки провел встречу с врио губернатора региона Александром Хинштейном, а также встретился с волонтерами, которые приехали из разных регионов страны для помощи местным жителям.

Помимо этого, в городе Курчатов Путин провел совещание с руководителями муниципалитетов области. Он посетил и строящуюся Курскую АЭС-2.

Путин заявил, что обстановка в освобожденной Курской области остается сложной

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