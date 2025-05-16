Хуснуллин заявил об усилении работы по разминированию курского приграничья

Фото: министерство обороны РФ

Работу по разминированию приграничья Курской области, на которую потребуется больше года, усилят. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

По его словам, после разминирования будут понятны планы по восстановлению. Восстановительные работы проведут за счет федерального бюджета.

"Мы не оценивали сейчас объем средств, но из своего опыта могу сказать, что это подъемные цифры. У нас уже есть наработанная система по новым территориям. Я думаю, мы быстро все восстановим, как только будет возможность", – сказал Хуснуллин на площадке XVI Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum".

Будет восстановлен и Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Как рассказал врио региона Александр Хинштейн, работы начнутся "не прямо сейчас", так как село Горналь находится на границе с Украиной. Помимо монастыря, специалисты займутся восстановлением других храмов и объектов культурного наследия.

Российская армия освободила Курскую область от украинских формирований 26 апреля. В общей сложности на территории региона Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 76 тысяч военных убитыми и ранеными.