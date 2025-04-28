ВСУ заложили в Курской области мины на неизвлекаемость

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Отступая из Курской области, Вооруженные силы Украины (ВСУ) установили мины с взрывателями неизвлекаемости, чтобы затруднить процесс разминирования. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Оборонное ведомство уточнило, что украинские боевики оставили в регионе не только мины, но также растяжки и другие ловушки, которые не сможет обнаружить обычный человек. ВСУ использовали для этого разные типы боеприпасов, полученные от стран НАТО.

"Саперы проверяют миноискателями все дороги, поля, а также дома на предмет взрывоопасных предметов", – отметили в ведомстве.

Для установки мин на неизвлекаемость украинские военнослужащие использовали различные механизмы, например, взрыватели натяжного и разгрузочного принципа действия, электронные взрыватели, электрические замыкатели и иные мины, заложенные в качестве мины-ловушки.

Саперы 92-го полка, входящего в состав группировки войск "Север", занимаются разминированием освобожденных территорий Курской области для восстановления социально значимых объектов и инфраструктуры, которые необходимы для мирной жизни и хозяйственной деятельности в регионе после боевых действий. В процессе работ специалисты используют различные современные образцы специальной военной техники и вооружения.

Как рассказал сапер с позывным Ростов, выполнение задач затрудняется применением кассетных боеприпасов. Кроме того, были обнаружены ящики из-под мин направленного действия. На данный момент специалисты работают над разминированием дорог. После этого они смогут продвинуться вглубь лесопосадок.

Об освобождении Курской области от украинских военнослужащих 26 апреля Владимиру Путину доложил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Он отметил, что село Горналь стало последним населенным пунктом в регионе, который отбили у украинских формирований российские войска.

На освобожденных территориях Курской области оперативно оценят повреждения, после чего специалисты приступят к восстановительным работам, отметил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что в регионе предстоит масштабная работа по восстановлению объектов, которые были повреждены или разрушены.