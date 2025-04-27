Путин по телефону поздравил командиров с освобождением Курской области

Фото: ТАСС/Александр Казаков/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин после освобождения Курской области позвонил командующему группировкой и другим командирам подразделений, которые отличились в рамках данной операции. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Во время телефонного разговора президент РФ поздравил командиров с победой и поблагодарил их за работу.

О полном освобождении Курской области от украинских военнослужащих сообщил Путину начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Согласно отчету, село Горналь стало последним населенным пунктом, который был освобожден в регионе.

ВСУ потеряли на территории Курской области свыше 76 тысяч военных убитыми и ранеными. Путин подчеркнул, что освобождение данного региона приближает разгром неонацистского режима. Президент также поблагодарил отметил эффективность российских подразделений, в том числе 76-й дивизии ВДВ, 116-й дивизии, полка "Ахмат" и морпехов 810-й бригады ЧФ и 155-й бригады ТОФ.

Герасимов, в свою очередь, выразил благодарность военным КНДР, указав, что они продемонстрировали стойкость и героизм, действуя плечом к плечу с российскими военными в Курской области.

