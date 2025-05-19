ВС РФ освободили Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные освободили села Марьино в Сумской области и Новооленовку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Населенные пункты взяты под контроль в результате активных и решительных действий, уточнили в оборонном ведомстве. Освобождением Марьина занимались подразделения группировки войск "Север", а Новооленовки – подразделения группировки войск "Центр".

Ранее армия России ликвидировала РСЗО HIMARS в Сумской области ракетным ударом "Искандера-М". В МО рассказали, что система была выявлена в районе населенного пункта Нагорновка.

С помощью беспилотника были засняты моменты пусков ракет по Рыльску Курской области. Полученные разведданые позволили нанести высокоточный удар по РСЗО HIMARS, в результате чего цель была уничтожена.

ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску 11 мая. Пострадали три человека, они госпитализированы. Также повреждения получили гостиница, два автомобиля и два частных дома. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.