12 мая, 14:40Политика
ВС РФ "Искандером" уничтожили систему HIMARS, из которой был обстрелян Рыльск
Согласно данным ведомства, разведывательное подразделение группировки войск "Север" выявило дислокацию РСЗО HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Нагорновка Сумской области. С помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) были засняты моменты пусков ракет по Рыльску Курской области.
Полученные разведданные позволили нанести высокоточный удар комплексом "Искандер-М", в результате чего цель была уничтожена.
"Целеуказания осуществлялись с применением БПЛА "Форпост", – уточнили в Минобороны.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 11 мая сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску. Предварительно, три человека получили ранения. Все они доставлены в больницу. Кроме того, повреждены гостиница два автомобиля и два частных дома.
Возбуждено уголовное дело.