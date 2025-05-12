ВС РФ "Искандером" уничтожили систему HIMARS, из которой был обстрелян Рыльск

Российские военные ликвидировали реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS в Сумской области ракетным ударом "Искандера-М". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России

Согласно данным ведомства, разведывательное подразделение группировки войск "Север" выявило дислокацию РСЗО HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Нагорновка Сумской области. С помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) были засняты моменты пусков ракет по Рыльску Курской области.

Полученные разведданные позволили нанести высокоточный удар комплексом "Искандер-М", в результате чего цель была уничтожена.

"Целеуказания осуществлялись с применением БПЛА "Форпост", – уточнили в Минобороны.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 11 мая сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску. Предварительно, три человека получили ранения. Все они доставлены в больницу. Кроме того, повреждены гостиница два автомобиля и два частных дома.

Возбуждено уголовное дело.