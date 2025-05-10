Мирная жительница ранена из-за атаки ВСУ на Белгородский район

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Мирная жительница ранена в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Ясные Зори в Белгородском районе, заявил губернатор субъекта Вячеслав Гладков.

"С баротравмой и осколочными ранениями лица и шеи она доставлена в Октябрьскую РБ", – написал он в телеграм-канале.

По словам главы региона, после оказания медицинской помощи медики перевезут пострадавшую в областную клиническую больницу.

В пятницу, 9 мая, украинский беспилотник атаковал здание правительства Белгородской области. Как уточнил Гладков, в результате атаки пострадавших нет. Кроме того, заявил он, инцидент не повлиял на план проведения праздничных мероприятий в регионе, посвященных юбилею Победы.