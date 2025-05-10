Украина 9 318 раз нарушила режим прекращения огня

Фото: министерство обороны РФ

Вооруженные силы Украины 9 318 раз нарушили режим прекращения огня, заявило Минобороны РФ.

"В этих условиях Вооруженные силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима", – сообщили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что украинские боевики совершили 2 669 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов. Также ВСУ 46 раз атаковали, применяя реактивные системы залпового огня, 6 562 раза ударили и сбросили боеприпасы с БПЛА.

Украинская армия приняла 4 попытки прорыва через госграницу в Курской и Белгородской областях. Кроме того, ВСУ провели 22 атаки, 1 разведку боем в районах населенных пунктов Теткино Курской области, Павловка, Будки Сумской области, Березники Харьковской области, Новоегоровка ЛНР, Липовое, Редкодуб, Валентиновка, Дзержинск, Романовка, Новооленовка, Миролюбовка, Ульяновка, Елизаветовка, Троицкое, Алексеевка, Новоалександровка, Котляровка, Новосергеевка и Веселое ДНР.

В свою очередь, бойцы ВС РФ после объявления перемирия продолжили соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях. Российские войска не совершали удары оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

"В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы – с 00:00 8 мая группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях", – заявили в оборонном ведомстве.

В конце апреля Владимир Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим действует с 00:00 с 7 на 8 мая и до 00:00 с 10 на 11 мая. Этими действиями РФ показала готовность к мирным переговорам без предварительных условий, которые позволят урегулировать конфликт на Украине.

Несмотря на объявленное перемирие Украина продолжает наносить удары. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия даст адекватный ответ на действия киевского режима.

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