Песков заявил, что РФ даст адекватный ответ в случае нарушения майского перемирия

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Россия даст адекватный ответ, если Украина нарушит майское перемирие в дни празднования Дня Победы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Огонь будет прекращен, но в случае если взаимности со стороны киевского режима не будет и будут продолжаться попытки нанесения ударов по нашим позициям или по нашим объектам, то будет сразу же даваться адекватный ответ", – подчеркнул политик.

Представитель Кремля также напомнил, что украинские власти на данный момент не дали конкретного ответа на инициативу Владимира Путина о майском перемирии.

"Мы до сих пор не слышали из Киева, от представителей режима, от главы режима ни одного заявления, в котором шла бы речь о готовности присоединиться к этому праздничному перемирию", – отметил пресс-секретарь главы государства.

Предложение сохраняет актуальность, подчеркнул Песков, добавив, что соответствующие указания были даны верховным главнокомандующим.

Путин объявил перемирие в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Оно будет действовать в период с 00:00 с 7 на 8 мая и до 00:00 с 10 на 11 мая. В это время будут приостановлены все боевые действия с российской стороны.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение о перемирии и вновь настоял на более длительном прекращении огня. Украинский лидер также не смог дать гарантии безопасности зарубежным гостям парада, который состоится 9 мая в Москве.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что высоко оценивает решение России объявить трехдневное перемирие на Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что обе страны нацелены достичь мирного урегулирования конфликта.