06 мая, 13:35Политика
Песков заявил, что РФ даст адекватный ответ в случае нарушения майского перемирия
Фото: 123RF/koziolkamila
Россия даст адекватный ответ, если Украина нарушит майское перемирие в дни празднования Дня Победы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Огонь будет прекращен, но в случае если взаимности со стороны киевского режима не будет и будут продолжаться попытки нанесения ударов по нашим позициям или по нашим объектам, то будет сразу же даваться адекватный ответ", – подчеркнул политик.
Представитель Кремля также напомнил, что украинские власти на данный момент не дали конкретного ответа на инициативу Владимира Путина о майском перемирии.
"Мы до сих пор не слышали из Киева, от представителей режима, от главы режима ни одного заявления, в котором шла бы речь о готовности присоединиться к этому праздничному перемирию", – отметил пресс-секретарь главы государства.
Предложение сохраняет актуальность, подчеркнул Песков, добавив, что соответствующие указания были даны верховным главнокомандующим.
Путин объявил перемирие в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Оно будет действовать в период с 00:00 с 7 на 8 мая и до 00:00 с 10 на 11 мая. В это время будут приостановлены все боевые действия с российской стороны.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение о перемирии и вновь настоял на более длительном прекращении огня. Украинский лидер также не смог дать гарантии безопасности зарубежным гостям парада, который состоится 9 мая в Москве.
Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что высоко оценивает решение России объявить трехдневное перемирие на Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что обе страны нацелены достичь мирного урегулирования конфликта.
Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы