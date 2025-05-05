Трамп высоко оценил решение РФ объявить трехдневное перемирие на Украине

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что высоко оценивает решение России объявить трехдневное перемирие на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

"Как вы знаете, президент (Владимир. – Прим. ред.) Путин только что объявил о трехдневном прекращении огня, что звучит не так уж много, однако это очень много, если вы знаете, с чего мы начинали", – отметил Трамп.

Глава Белого дома также подчеркнул, что РФ и Украина нацелены достичь мирного урегулирования украинского конфликта.

Путин объявил перемирие в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Перемирие будет действовать в период с 00:00 с 7 на 8 мая и до 00:00 с 10 на 11 мая. В это время будут приостановлены все боевые действия со стороны РФ.

Позже, 3 мая, президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение России о перемирии и вновь настоял на более длительном прекращении огня, которое бы длилось 30 дней.

В частности, Зеленский не смог дать гарантии безопасности зарубежным гостям парада, который состоится 9 мая в Москве.