Зеленский отверг предложение о майском перемирии

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Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии в дни празднования 80-летия Победы, сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Кроме того, глава киевского режима подчеркнул, что не может гарантировать безопасность зарубежных гостей парада, который состоится в Москве 9 мая. При этом украинский лидер продолжает настаивать на более длительном прекращении огня, которое бы длилось 30 дней.

Владимир Путин ранее объявил перемирие в дни празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Предполагалось, что оно будет действовать с 00:00 с 7 на 8 мая и до 00:00 с 10 на 11 мая. В это время все боевые действия со стороны России должны были приостановиться.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что это решение Москвы стало проявлением доброй воли. При этом он подчеркивал, что прекратить огонь на 30 дней невозможно без урегулирования всех нюансов.