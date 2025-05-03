03 мая, 12:10Политика
Зеленский отверг предложение о майском перемирии
Фото: ТАСС/Zuma
Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии в дни празднования 80-летия Победы, сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.
Кроме того, глава киевского режима подчеркнул, что не может гарантировать безопасность зарубежных гостей парада, который состоится в Москве 9 мая. При этом украинский лидер продолжает настаивать на более длительном прекращении огня, которое бы длилось 30 дней.
Владимир Путин ранее объявил перемирие в дни празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Предполагалось, что оно будет действовать с 00:00 с 7 на 8 мая и до 00:00 с 10 на 11 мая. В это время все боевые действия со стороны России должны были приостановиться.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что это решение Москвы стало проявлением доброй воли. При этом он подчеркивал, что прекратить огонь на 30 дней невозможно без урегулирования всех нюансов.
Песков прокомментировал решение Путина о перемирии на Украине