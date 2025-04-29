Песков счел невозможным остановить огонь на 30 дней без урегулирования нюансов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Прекратить огонь на 30 дней невозможно без урегулирования всех нюансов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее предложение украинского лидера Владимира Зеленского.

"Если говорить о таком долговременном прекращении, то здесь важны нюансы, о которых президент Путин говорил в Кремле. Это тоже важно", – сказал политик.

Владимир Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. С 00:00 с 7 на 8 мая и до 00:00 с 10 на 11 мая будут приостановлены все боевые действия со стороны РФ. В Кремле призвали Украину последовать этому примеру.

В свою очередь, Зеленский предложил "немедленное, полное и безусловное" прекращение огня как минимум на 30 дней. По его мнению, этот срок может стать хорошей основой для установления "реальной дипломатии".

При этом реакции Киева на инициативу Путина по майскому перемирию еще нет, уточнял Песков. Он назвал манипуляцией отказ давать прямой ответ на российское предложение о прекращении огня.