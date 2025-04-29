Песков: реакции Киева на инициативу Путина по майскому перемирию нет

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Реакции Киева на инициативу Владимира Путина по перемирию в дни 80-летия Победы пока нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам политика, у РФ нет понимания, присоединится ли Украина к перемирию. Он также назвал манипуляцией отказ давать прямой ответ на российскую инициативу. При этом вопросы юридического характера, связанные с легитимностью украинского президента Владимира Зеленского, есть. Однако интересы выхода на мирные переговоры первичны, подчеркнул политик.

Песков отметил, что европейские столицы ориентируются на продолжение конфликта, а Россия хочет мирного урегулирования. Путин неоднократно говорил, что российская сторона готова начать переговоры без предварительных условий, однако ответа от Украины нет, сказал представитель Кремля, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости усилить давление на РФ.

"Такое ощущение, что во Франции не утруждаются тем, чтобы слушать заявления президента Путина, к нашему сожалению", – добавил Песков.

Ранее Макрон заявил, что давление на Россию усилится в ближайшие 8–10 дней для достижения мира на Украине. С его слов, в настоящее время прекращение огня между РФ и Украиной близко как никогда. Ближайшие пару недель станут ключевыми в попытках остановить боевые действия.

Российский лидер объявил перемирие в дни празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Оно будет действовать с 00:00 с 7 на 8 мая и до 00:00 с 10 на 11 мая. В это время будут приостановлены все боевые действия со стороны России. Перемирие Песков назвал проявлением доброй воли со стороны РФ.