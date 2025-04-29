Макрон заявил, что давление на РФ будет усилено в ближайшие дни

Фото: 123RF/gintsivuskansphoto

Давление на Россию будет усилено в ближайшие 8 или 10 дней для достижения мира на Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Paris Match.

"Я сохраняю осторожность, так как часть уравнения зависит от Москвы. Нужно, чтобы мы были едины", – сказал Макрон.

По словам французского лидера, в настоящее время прекращение боевых действий между Россией и Украиной близко как никогда. Ближайшие пару недель будут ключевыми в попытках прекратить огонь.

"Думаю, я убедил американцев в возможности эскалации угроз и, возможно, санкций, чтобы заставить русских принять это прекращение огня", – добавил Макрон.

Ранее посол республики в Москве Николя де Ривьер заявил, что Франция никогда не была настроена против России или ее граждан, несмотря на то, что позиция страны по поводу антироссийских санкций за последнее время не изменилась. При этом в марте Макрон утверждал, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Кроме того, президент Франции обвинил РФ в нарушении минских соглашений в 2014 году.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что представители Франции иногда посылают российской стороне сигналы о желании решать возникшие проблемы, однако делают это "шепотом". Он также назвал печальным тот факт, что в общественное мнение Франции внедряется ложное и грубое примитивное объяснение ситуации на Украине.