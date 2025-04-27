The Sun: Трамп попросил Макрона уйти перед разговором с Зеленским в Ватикане

Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Глава Белого дома Дональд Трамп попросил президента Франции Эммануэля Макрона уйти перед тем, как должна была состояться его беседа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Ватикане. Об этом сообщает газета The Sun.

В Сети появились кадры, на которых видно, как перед церемонией похорон Папы Римского Франциска стоят три стула для встречи Трампа и Зеленского. Однако один из них уносят ватиканские служащие. После в ролике виднеется Макрон, который беседует с президентом США. Только после этого глава Белого дома и украинский лидер приступили к диалогу.

Однако видеоряд был опубликован без звука. В связи с этим издание привлекло для расшифровки кадров специалиста по профессиональному чтению по губам.

"Он (Трамп . – Прим. ред.) говорит Макрону: "<...> мне нужно, чтобы ты оказал мне услугу, тебе не следует быть здесь", – заявил эксперт.

Он также просмотрел видео самой беседы Трампа и Зеленского.

"Я бы хотел, чтобы вы сделали это, но не таким образом", – передает специалист слова украинского лидера.

Эксперт считает, что после этого президент США назвал предложение Зеленского "очень интересной стратегией".

Встреча Трампа и Зеленского прошла 26 апреля перед началом похорон Папы Римского Франциска в Ватикане. Украинский лидер после заявил, что успел многое обсудить в ходе переговоров с американским лидером. Он вновь выразил главе Белого дома благодарность, перечислив при этом свои типичные тезисы.

По версии итальянских СМИ, помимо встречи с Зеленским, глава Белого дома планировал пообщаться в Риме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и британским премьером Киром Стармером.

