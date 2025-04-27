Telegraph: Ватикан нарушил протокол, посадив Зеленского в первый ряд

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Ватикан нарушил правила протокола из-за того, что посадил украинского президента Владимира Зеленского в первый ряд на похоронах Папы Римского Франциска. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Согласно предписаниям, места мировых лидеров определяются в алфавитном порядке по первой букве их государств на французском языке. Таким образом, Зеленский должен был занимать место в третьем ряду или даже дальше.

Вместо этого украинский лидер сидел в первом ряду, рядом с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой США Дональдом Трампом.

Папу Римского Франциска похоронили в церкви Богоматери Великой 26 апреля. Сама церемония погребения состоялась в присутствии узкого круга лиц. В их число вошли несколько кардиналов.

Во время церемонии похорон Зеленский провел переговоры с Трампом. По его словам, они с главой Белого дома успели многое обсудить. Кроме того, Зеленский в очередной раз выразил Трампу благодарность, перечислив при этом свои типичные тезисы.