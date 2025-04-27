Трамп назвал нелепым требование вернуть Украине Крым

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Американский президент Дональд Трамп назвал нелепой идею возвращения Крыма Украине в рамках урегулирования конфликта. Таким образом он прокомментировал статью издания The New York Times (NYT), в которой и было упомянуто это требование.

По словам Трампа, какую бы сделку он ни заключил между Россией и Украиной, журналисты NYT в любом случае будут отзываться о ней плохо.

"Питер Бейкер, очень предвзятый и бездарный автор, последовал требованиям своего редактора и написал, что Украина должна вернуть территории, включая, я полагаю, Крым, и другие нелепые требования", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее Трамп пригрозил России банковскими и вторичными санкциями. По его словам, у Москвы "не было причин" для нанесения ударов по Украине в последние дни. В связи с этим Трамп выразил мнение, что руководство России якобы не хочет завершения конфликта.

В свою очередь, Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность Москвы к переговорам с украинской стороной без предварительных условий.