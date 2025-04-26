Трамп пригрозил России банковскими санкциями

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил России банковскими и вторичными санкциями. Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома отметил, что у Москвы "не было причин" для нанесения ударов по Украине в последние дни. В связи с этим американский лидер выразил мнение, что руководство России якобы не хочет завершения конфликта.

Ранее Трамп выразил недовольство ударом ВС РФ по Украине. По его словам, в этих действиях нет необходимости. Американский лидер призвал Путина прекратить удары и заключить сделку. Он выразил уверенность, что глава РФ прислушается к нему.

До этого Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, производствам ракетного топлива и порохов. В ведомстве уточнили, что цели были достигнуты, а все объекты ликвидированы.