Фото: телеграм-канал "Следком"

Украина фактически подтвердила, что в сбитом зимой 2024 года самолете Ил-76 действительно были украинские военнопленные. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на украинские СМИ.

По данным замглавы МВД Украины Леонида Тимченко, после катастрофы Киев получил более 500 фрагментов тел около 60 украинских пленных, которые находились в сбитом самолете.



Российский военный самолет с 65 украинскими военнопленными на борту был сбит 24 января 2024 года в Белгородской области. Выяснилось, что удар по самолету был нанесен из зенитно-ракетного вооружения, расположенного в селе Липцы Харьковской области, которое было под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Следователи установили, что самолет был сбит ракетами американского комплекса Patriot. Владимир Путин после произошедшего отмечал, что не понимает, для чего украинцы сбили самолет со своими же военнослужащими.

