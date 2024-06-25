Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Следственный комитет Российской Федерации собрал доказательства причастности Вооруженных сил Украины к уничтожению самолета ИЛ-76 с украинскими военнопленными американской ракетой Patriot. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает телеграм-канал ведомства.

Следствие установило, что 24 января текущего года в результате договоренности РФ с Украиной был запланирован обмен пленными бойцами на границе Белгородской и Сумской областей. СК подчеркнул, что руководство ГУР и ВСУ достоверно знало об этом, тем не менее был отдан приказ об уничтожении самолета, перевозившего 65 граждан Украины.

По данным ведомства, в момент атаки самолет находился в технически исправном состоянии, что подтвердила расшифровка бортового самописца. Также на месте крушения следователи обнаружили фрагменты корпусов и механизмов с маркировкой Patriot. Помимо этого, поражающий элемент ракеты находился в теле одного из погибших.

СК уточнил, что дальнейший анализ подтвердили принадлежность объектов к двум зенитным управляемым ракетам американского комплекса Patriot. Помимо этого, видеозаписи с камер наружного наблюдения показали, что судно было поражено первой ракетой на высоте около 4 тысяч метров, вторая ракета не достигла цели и самоликвидировалась. Между тем следствие завершило поэлементную выкладку конструктивных фрагментов воздушного судна. Эти действия показали, что подрыв боевой части ракеты случился перед кабиной экипажа сверху.

Специалисты обнаружили множественные сквозные повреждения, появляющиеся зенитной ракетой. В свою очередь, комплексная техническая экспертиза показала, что ракеты были зафиксированы средствами объективного контроля радиолокационной разведки.

Ведомство уточнило, что у СК в настоящее время есть информация о том, какие подразделения ВСУ имеют на вооружении вышеуказанные ракетные комплексы. Сейчас при участии Минобороны РФ продолжается работа по установлению конкретных должностных лиц, причастных к организации теракта, для последующего привлечения их к уголовной ответственности.

В начале июня помощница начальника штаба 10-й Армии Штатов полковник Розанна Клементе заявляла, что самолеты Воздушно-космических сил РФ Ил-76, Су-34 и Су-35, сбитые над Белгородской и Брянской областями, попали в засаду ЗРК Patriot ВСУ.

По ее словам, украинские экипажи подготовили иностранные инструкторы на территории ФРГ. Изначально их обучали для дальнейшего включения западных систем в противовоздушную оборону Киева. Однако после возвращения на Украину командование ВСУ отправило батареи с ЗРК Patriot на территорию Харьковской области.