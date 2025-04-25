Лавров заявил, что Россия готова к сделке по урегулированию на Украине

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Москва готова к заключению сделки по урегулированию украинского конфликта, однако остаются некоторые детали, которые необходимо согласовать. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире CBS News, трансляция велась на YouTube-канале издания.

"Мы готовы к заключению сделки. Но есть определенные ее элементы, которые следует согласовать. Сейчас мы заняты именно этим процессом", – отметил Лавров.

Российский министр подчеркнул, что президент США Дональд Трамп абсолютно оправданно верит в то, что достижение сделки по Украине очень близко. Лавров также заявил, что Трамп, возможно, является единственным зарубежным лидером, который понимает необходимость устранить первопричины конфликта на Украине.

На вопрос ведущей CBS об ударах российских войск по территории Украины Сергей Лавров ответил, что ВС РФ бьют исключительно по военным целям либо гражданским объектам, которые используются ВСУ.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не считает, будто Россия препятствует заключению договоренности о прекращении огня на Украине. По его мнению, и Москва, и Киев на данный момент хотят мира. Глава Белого дома рассчитывает на принятие условий украинского урегулирования Россией, Украиной и Европой.

Трамп также выразил уверенность, что Владимир Путин прислушается к его просьбе прекратить наносить удары по Украине

По информации СМИ, урегулирование конфликта зависит от итогов встречи Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, которая состоится в Москве в пятницу, 25 апреля.