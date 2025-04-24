Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Урегулирование конфликта на Украине зависит от итогов встречи Владимира Путина и спецпредставителя американского президента по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москве, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на издание Spectator.

Автор публикации обратил внимание на то, что мирный план президента США Дональда Трампа не упоминает Украину в каждом из пунктов соглашения. Отмечается, что это может свидетельствовать о том, что судьба Украины является раздражающим приложением для американцев.

Также, по мнению обозревателя, европейские лидеры скоро окажутся перед выбором: присоединиться к США и убедить президента Украины Владимира Зеленского принять условия Трампа или же попытаться поддержать киевский режим после того, как Вашингтон прекратит свою военную помощь.

Ранее СМИ сообщали, что встреча Путина и Уиткоффа может состояться в пятницу, 25 апреля, в Москве. Отмечалось, что самолет со спецпосланником американского президента на борту, предположительно, вылетел в сторону РФ из Парижа.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила визит Уиткоффа в Россию на этой неделе. Она уточнила, что американский политик снова хочет встретиться с российским президентом.