Лавров: новый раунд российско-американских переговоров состоится скоро

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Очередной раунд российско-американских переговоров состоится скоро. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

До этого тема регулирования и нормализации российско-американских отношений по линии МИД и Госдепартамента обсуждалась на переговорах в Стамбуле 10 апреля. В рамках диалога представители РФ и США говорили о возможности банковского обслуживания работы диппредставительств.

Как уточнил посол России в Вашингтоне, возглавлявший делегацию РФ на переговорах, Александр Дарчиев, делегации отметили необходимость устранения "раздражителей" для укрепления доверия между странами и восстановления полноценных межгосударственных связей.

На следующий день, 11 апреля, Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом. Их переговоры длились около 4,5 часа, а основной темой встречи были аспекты урегулирования конфликта на Украине.

22 апреля помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал приезд Уиткоффа в Москву на этой неделе. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что он планирует встретиться с Путиным.