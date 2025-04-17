Песков: основная работа по урегулированию на Украине ведется между РФ и США

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакты РФ и США являются основным треком, в рамках которого проходят переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

При этом пресс-секретарь президента РФ уточнил, что российская и американская стороны продолжают поддерживать связь друг с другом.

Ранее Песков заявлял об отсутствии четких очертаний соглашения по урегулированию украинского конфликта. Однако он обратил внимание на наличие политической воли, которая поможет продвинуться в этом направлении.

Таким образом он отреагировал на заявления спецпосланника президента США Стива Уиткоффа после встречи с Владимиром Путиным о том, что Москва и Вашингтон приблизились к заключению сделки о достижении мира на Украине. Более того, политик убежден, что Россия и США стоят на пороге "чего-то", что будет иметь огромное значение для всего мира.

