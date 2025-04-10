РФ и США обсудили банковское обслуживание работы диппредставительств

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Делегации России и США в турецком Стамбуле обсудили возможности банковского обслуживания работы диппредставительств, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского Госдепа по итогам консультаций.

В рамках переговоров американские представители выразили озабоченность в отношении невозможности трудоустройства местного персонала, что "является основным препятствием для поддержания стабильного и устойчивого уровня штата в посольстве США в Москве".

Стороны также поднимали тему организации новой встречи по устранению раздражителей в двусторонних дипломатических отношениях. Однако сроки и место проведения, а также состав участников будут определены позже.

Согласно оценке Госдепа, нынешний раунд переговоров показал сохранение РФ и США конструктивного подхода.

Российские и американские делегации провели переговоры в Стамбуле 10 апреля. Встреча длилась почти шесть часов с перерывом на обед.

В ходе беседы обсуждались вопросы регулирования и нормализации российско-американских отношений по линии МИД и Госдепартамента. При этом, по данным СМИ, итоги переговоров будут подведены позднее по линии внешнеполитических ведомств. Журналисты также отметили, что делегация РФ уже готовит документ по итогам двусторонней встречи.

