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10 апреля, 16:49

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ТАСС: делегация РФ готовит итоговый документ после консультаций с США

Делегация РФ готовит итоговый документ после консультаций с США – СМИ

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Делегация РФ после консультаций с США готовит документ по итогам двусторонней встречи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

"Делегация осталась в здании генконсульства (России. – Прим. ред.) для подготовки итогового документа", – сказал собеседник СМИ.

Российские и американские делегации завершили переговоры в турецком Стамбуле 10 апреля. Встреча длилась почти шесть часов с перерывом на обед. Американские дипломаты уже покинули российское генконсульство.

В ходе беседы обсуждались вопросы регулирования и нормализации российско-американских отношений по линии МИД и Госдепартамента. Тема украинского конфликта в ходе переговоров не проговаривалась.

СМИ писали, что Москва и Вашингтон по итогам консультаций не будут делать заявления для прессы. Итоги переговоров будут подведены позднее по линии внешнеполитических ведомств.

Переговоры России и США в Стамбуле завершились

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