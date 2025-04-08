Песков: следующие переговоры России и США пройдут по линии МИД

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Следующие переговоры между Россией и США в Стамбуле пройдут по линии министерства иностранных дел РФ, поэтому дальнейшую информацию нужно ждать именно от этого ведомства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отмечалось, что переговоры должны состояться 10 апреля.

При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что на данный момент сложно представить начало рассмотрения вопросов стратегической безопасности и контроле над вооружениями между Москвой и Вашингтоном, поскольку для этого необходимо достичь определенного уровня взаимного доверия.

"Это то, что только еще предстоит восстановить. При наличии соответствующей политической воли двух президентов (Владимира Путина и Дональда Трампа. – Прим. ред.)", – пояснил политик.

Песков заверил, что обе страны активно работают над улучшением отношений, напомнив о комментарии Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова, которые указывали на невозможность игнорирования ядерных потенциалов других стран в текущих условиях, связанных с архитектурой безопасности и ситуацией в мире.

Однако как России, так и Соединенным Штатам придется приложить немало усилий, чтобы нивелировать последствия нанесенного ущерба в их доверии, которое было подорвано при предыдущем американском лидере Джо Байдене, подчеркнул Песков.

Ожидается, что новые контакты между Россией и США могут состояться уже на текущей неделе, с 7 по 13 апреля. Предположение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев по итогам своей поездки в Вашингтон.

При этом Песков заявлял, что точные даты еще не определены. Также он еще раз напомнил, что в ходе переговоров Москва должна обеспечить свои интересы, несмотря на согласие с идеей о скорейшем прекращении огня на Украине.