07 апреля, 13:04Политика
Песков заявил, что конкретные даты следующих контактов РФ и США пока не определены
Фото: 123RF/vchalup
Точные даты следующих переговоров между РФ и США пока не определены, но с обоих сторон есть понимание, что контакты нужно продолжить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конкретного дня пока нет. Как только он появится, мы вас проинформируем", – сказал Песков.
Представитель Кремля также подчеркнул, что в ходе переговоров Москва должна обеспечить свои интересы, несмотря на согласие с идеей о скорейшем прекращении огня на Украине.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что новые контакты между Россией и США могут состояться уже на текущей неделе, с 7 по 13 апреля. Он высказался об этом по итогам своей поездки в Вашингтон.
При этом у украинского лидера Владимира Зеленского нет политической воли к миру, указывала ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Так она высказывалась на фоне продолжающихся атак украинской армии на мирных граждан РФ.
Песков рассказал об итогах визита Дмитриева в США