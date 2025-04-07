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07 апреля, 13:04

Политика

Песков заявил, что конкретные даты следующих контактов РФ и США пока не определены

Фото: 123RF/vchalup

Точные даты следующих переговоров между РФ и США пока не определены, но с обоих сторон есть понимание, что контакты нужно продолжить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конкретного дня пока нет. Как только он появится, мы вас проинформируем", – сказал Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что в ходе переговоров Москва должна обеспечить свои интересы, несмотря на согласие с идеей о скорейшем прекращении огня на Украине.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что новые контакты между Россией и США могут состояться уже на текущей неделе, с 7 по 13 апреля. Он высказался об этом по итогам своей поездки в Вашингтон.

При этом у украинского лидера Владимира Зеленского нет политической воли к миру, указывала ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Так она высказывалась на фоне продолжающихся атак украинской армии на мирных граждан РФ.

Песков рассказал об итогах визита Дмитриева в США

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
властьполитика

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