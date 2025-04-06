Глава РФПИ Дмитриев: новые контакты РФ и США можно ждать на следующей неделе

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Новые контакты России и США могут состояться уже на следующей неделе, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он высказался об этом в интервью Первому каналу по итогам своей поездки в Вашингтон.

Дмитриев также указал на большое количество запросов на на возвращение в Россию. По его словам, речь идет не только об энергетической, но и о других сферах.

"Но они могут приходить только туда, где Россия их будет приветствовать", – подчеркнул Дмитриев.

Ранее глава РФПИ сообщил о начале дискуссий между Москвой и Вашингтоном в контексте разработки редкоземельных металлов. Уточнялось, что в качестве возможных вариантов сотрудничества могут рассматриваться Чуктуконское месторождение в Красноярском крае, а также Селигдарское и Томторское месторождения в Якутии.

Также Дмитриев высказывался о переговорах с представителями администрации президента США Дональда Трампа по восстановлению российско-американского диалога. По его словам, в ходе встреч также обсуждались вопросы сотрудничества в Арктике и восстановление авиасообщения между странами. Он обратил внимание, что некоторые мировые игроки пытаются сорвать эти контакты.