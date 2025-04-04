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Американская делегация в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине не может сравниться с опытной российской делегацией, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на мнение аналитиков.

Эксперты обратили внимание, что представители Москвы являются "закаленными бывшими советскими чиновниками" с десятилетиями опыта ведения переговоров и знаниями по Украине.

"В состав российской команды входят давний министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента (Владимира Путина. – Прим. ред.) Юрий Ушаков, бывший дипломат Григорий Карасин и Сергей Беседа, бывший глава Пятой службы ФСБ, контрразведывательного управления", – говорится в публикации.

При этом в состав американской делегации не входят опытные эксперты по России. Вместо этого, сетуют специалисты, в американской команде фигурирует застройщик, друг президента США Дональда Трампа и его главный спецпредставитель по России Стивен Уиткофф.

Аналитики уверены, что для Москвы это "очень легкая команда". Кроме того, РФ не только определенно обходит своих американских коллег, но и якобы ожидает, что Трамп продолжит способствовать достижению целей российской внешней политики.

Ранее американский эксперт Уилл Шрайвер отмечал, что Москва имеет сильную позицию на переговорах с Вашингтоном по украинскому урегулированию. Кроме того, РФ диктует свои условия о якобы капитуляции США, НАТО и Украины.

В это же время Трамп уверен, что и Путин, и украинский президент Владимир Зеленский готовы к заключению соглашения по урегулированию ситуации. Глава Белого дома отмечал, что Европа, в отличие от него, не добилась успеха, взаимодействуя с президентом России.

