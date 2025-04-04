В Кремле назвали сложной тему возможных гарантий для Украины

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Возможные гарантии для Украины остаются сложной темой для переговоров и обсуждений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал возможные гарантии для Украины, о которых сообщил спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Пока говорить о какой-то конкретике в этом контексте невозможно. Это очень сложная тема. Все это, безусловно, будет и должно обсуждаться. Пока конкретных параметров никто называть, естественно, не будет", – сказал Песков.

Ранее Дмитриев указал, что вступление Киева в НАТО совершенно невозможно, но "гарантии безопасности в некоторой форме могут быть приемлемы". Он также рассказал, что на встречах с администрацией президента США Дональда Трампа обсуждались вопросы сотрудничества в Арктике, по редкоземельным металлам и восстановление авиасообщения между странами.

СМИ писали, что американская сторона ожидает, когда Дмитриев доложит Владимиру Путину о результатах переговоров в Вашингтоне, прежде чем продолжить диалог по украинскому урегулированию.