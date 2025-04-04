Песков: разговор Путина и Трампа в ближайшие дни не планируется

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Телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом не планируется в ближайшие дни. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, прокомментировав информацию зарубежных СМИ о том, что следующая беседа между политиками может состояться до или после предстоящих выходных, 5 и 6 апреля.

"Пока в графике ничего нет", – уточнил пресс-секретарь президента России.

При этом, по его словам, российская сторона продолжает контактировать с США по вопросу возможного прекращения огня на Украине, а также продолжает обсуждать нюансы, по которым необходимо достичь консенсуса перед тем, как договариваться о достижении мира.

Путин и Трамп проводили телефонный разговор 18 марта. По их итогам российский лидер поддержал идею американского коллеги о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

Президент дал российским военным соответствующую команду. Однако спустя время Украина нанесла удар беспилотником по нефтебазе на Кубани. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что Киев таким образом хочет сорвать мирные инициативы, в том числе те, что были выдвинуты Трампом.

