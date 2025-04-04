Politico: разговор Путина и Трампа может состояться до или после выходных

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Следующий телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом может состояться до или после предстоящих выходных, 5 и 6 апреля. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Европе.

"Есть ожидания, что еще один телефонный разговор между Трампом и Путиным состоится или до, или после этих выходных", – говорится в материале издания.

Прошлые телефонные переговоры лидеров России и США состоялись 18 марта. Звонок стал второй беседой президентов после вступления Трампа в должность. Белый дом отмечал, что переговоры прошли хорошо.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков впоследствии сообщал, что Москва и Вашингтон продолжают поддерживать контакт по украинскому вопросу. При этом он отметил, что данная тема остается сложной.

Вместе с тем СМИ писали, что советники Трампа рекомендуют ему воздержаться от нового телефонного разговора с Путиным до получения гарантий полного прекращения огня в зоне украинского конфликта.