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Россия имеет сильную позицию на переговорах с США по урегулированию ситуации на Украине и диктует условия. Об этом сообщает "МК" со ссылкой на американского военного эксперта Уилла Шрайвера.

По его словам, речь идет о капитуляции США, НАТО и Украины. Как предположил аналитик, Москва так и продолжит вести диалог.

Ранее официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп недоволен позицией своих коллег из России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского соответственно относительно урегулирования конфликта.

Она также отметила, что Штаты продолжают контактировать с двумя сторонами в контексте урегулирования. Трамп лично вовлечен в ежедневную работу, сказала Левитт.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва и Вашингтон продолжают поддерживать контакт по украинскому вопросу. Однако, отметил он, тема остается сложной.

Также о сложности сложившейся ситуации говорил Путин. По словам российского лидера, Москва выступает за мирное разрешение конфликта, но при условии устранения его первопричин.

