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01 апреля, 20:30

Политика

Белый дом заявил о недовольстве Трампа лидерами РФ и Украины

Фото: 123RF/palinchak

Американский президент Дональд Трамп недоволен позицией своих коллег из России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского соответственно относительно урегулирования украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт, сообщает РБК.

"Он хочет, чтобы эта война закончилась. Люди умирают с обеих сторон, и это продолжается слишком долго", – добавила Левитт.

Представитель Белого дома также отметила, что Штаты продолжают контактировать с российской и украинской сторонами в контексте урегулирования. По ее словам, Трамп лично вовлечен в ежедневную работу.

Вместе с тем Левитт анонсировала поездку американского президента в Саудовскую Аравию в мае. Ранее эту страну называли возможным местом встречи Путина с президентом США. 

Более того, пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков не исключил встречу Путина и Трампа там. В свою очередь, спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф выражал уверенность относительно проведения встречи двух президентов в Саудовской Аравии.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политика

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