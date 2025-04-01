Лавров заявил о подготовке второй встречи РФ и США в Стамбуле

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Вторая встреча России и США в Стамбуле по нормализации работы посольств уже готовится. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

Как отметил министр, Москва и Вашингтон с одобрения президентов двух стран работают над ликвидацией "раздражителей", которые серьезно мешают работе посольств в обеих столицах. Контакты идут по телефону и видео-конференц-связи, указал Лавров.

"Я не хочу делать прогнозов, но мы видим наметившийся прогресс и желание американских партнеров снять эти совершенно неприемлемые с точки зрения дипломатической практики препятствия для нормальной работы дипломатов в столицах", – подчеркнул глава МИД РФ.

Он также напомнил, что не Россия начала создавать трудности для работы дипломатов.

Ранее Мария Захарова назвала сложной ситуацию в отношениях РФ и США. По ее словам, они оказались разрушены действиями прошлых американских администраций.

Между тем в Соединенные Штаты уже прибыл новый российский посол Александр Дарчиев. Он уточнил, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп поставили задачу восстановить межгосударственные связи и нормализовать работу диппредставительств.